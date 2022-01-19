FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye şok sözler! "Altay'a karşı favori ama..."
Sezonu istediği gibi geçiremeyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Altay'ı konuk edecek. Son 13 lig maçında 3 galibiyet alabilen sarı lacivertli ekip Mustafa Denizli ile yollarını ayıran Altay'ı yenerek çıkışa geçmek istiyor. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Fenerbahçe'yi sert sözlerle eleştirdi. Korkmaz, "Fenerbahçe favori ama Altay kötü olduğu için. Fenerbahçe'nin müthiş kadrosundan ötürü değil favori olması. Altay kötü bir dönemden geçiyor. Altay için bile bir sıçrama tahtası olabilir bu maç." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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