FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Fenerbahçe'nin gözle görünür eksiği! "Bu saatten sonra..."
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Zorlu mücadele 0-0 sona erdi. Özellikle son iki maçta hücum hattından beklediği verimi alamayan sarı lacivertlilerde ön bölge problemi yaşanıyor. A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz, Kanarya'nın hücum oyuncuları hakkında konuştu. Yılmaz, "Fenerbahçe'nin artık nokta santrfor alması lazım. Mesela Trabzonspor'dan Cornelius var. Fenerbahçe'nin omurgası belli. Artık ön taraftaki oyuncusunun net bir isim olması lazım. Bu saatten sonra Berisha'nın tercih edilmeyeceği ortada." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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