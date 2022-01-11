11 Ocak 2022, Salı
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Fenerbahçe'de başarısızlığın sebebi! "Bu metot ile..."
Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u evinde ağırladı. 2-1 kaybettiği maçta Fenerbahçe taraftarı Başkan Ali Koç'u yeniden istifaya davet etti. A Spor yorumcusu Taner Karaman, durumu değerlendirdi. Karaman, "Ali Koç dönemi sona ermek üzere gibi gözüküyor. Çünkü Sayın Başkan çizgisini değiştirmeden başarıya ulaşmaya çalışıyor ve bu inat durumu başarısızlığı tekrarlatıyor. Amerika'yı yeniden keşfetmenin bir anlamı yok. Başarı için binlerce metot var ama siz bu metotların dışına çıkaran şampiyon olmaya çalışıyorsunuz. " dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
11.01.2022
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