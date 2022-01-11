FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'yi değiştirecek ismi açıkladı! "Beraber çalışırlarsa..."
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürüyor. Kötü gidişatı uzun zamandan beri durduramayan sarı lacivertli kulübü A Spor yorumcusu Ahmet Akcan eleştirdi. Akcan sadece teknik direktör değil, futbol aklının da eksik olduğunu açıkladı. Akcan, "Fenerbahçe'yi teknik direktörsüz bırakan yönetimdir. Fenerbahçe'de eksik olarak gördüğüm konu futbol aklı. 4 senedir kim futbol aklı? Hayatımda yapmadığım bir iş yağacağım. Bir isim önereceğim. Fenerbahçe, Önder Özen'i futbol aklı olarak alsın. Şu anda her şeyiyle futbol aklı olabilecek birisi. Teknik direktör olmasa bile Zeki Murat Göle ikisi beraber çalışırlarsa Fenerbahçe'de ilerleme olur." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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