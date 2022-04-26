FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Arda Güler'in değeri! "En pahalı oyuncu olur"
Fenerbahçe'de gözler Arda Güler'de. Süre aldığı 268 dakikada 3 gol ve 3 asist yapan genç oyuncu Avrupa'nın zirvesinde. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, yıldız adayının ileride Fenerbahçe'ye kazandırabileceği bonservisi açıkladı. Tüzemen, "Arda Güler, Türkiye'den Avrupa'ya en pahalı oyuncu olarak gider. Yaklaşık 50 milyon euroyu görür. Soğukkanlı ve mütevazı. Ayrıca rakibe de saygısızlık yamıyor. Allah vergisi yeteneği var ama gelişigüzel orta yapmıyor. Bakıp ortayı yapıyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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