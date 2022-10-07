Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının en iyi oyuncusu kimdi? İşte çarpıcı yorumlar
Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında AEK Larnaca'yı konuk etti. Temsilcimiz rakibini 2-0 yenerek grupta 7 puana ulaştı. Bu karşılaşmayı A Spor yorumcuları çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o sözler...
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