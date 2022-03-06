Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi sıcak gelişme!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bulunan A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, sarı-lacivertli takımla ilgili son gelişmeleri aktardı. Kul, Fenerbahçeli yöneticilerin takıma destek olmak için tesislere geldiğini söyledi. (FB spor haberi)
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