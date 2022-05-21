FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan teşekkür mesajı! "Hayırlısı olsun"
Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'un konuğu oldu. Sarı lacivertli ekip sezonun son maçında rakibini 5-0 mağlup etti. Zorlu mücadeleden sonra teknik direktör İsmail Kartal önemli açıklamalarda bulundu. Kartal, "Öncelikle bize Samandıra'da hizmet eden görevliler, oyunculara, yönetime ve taraftarımıza teşekkür ederim. Benim bütün hayalim camiayı birleştirmek. Ne söylediysem gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Taraftarları asla unutmayacağım. Fenerbahçe'm için hayırlısı olsun. Başkanımızla görüşmemiz olacak. Raporları kendisine sunacağım." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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