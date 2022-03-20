FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan teknik direktör sözleri!
Süper Lig'de Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek ikincilik hedefini sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu. Kartal, "İyi oynarken beklemediğimiz bir gol yedik. Hoca arayışı olabilir. Geldiğimiz nokta iyi ama büyütmeye gerek yok. Benim bir kırgınlığım yok. Ben Fenerbahçeli'yim." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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