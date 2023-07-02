Fenerbahçe haberleri: Flaş İsmail Kartal sözleri
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe 2023-2024 sezonuna İsmail Kartal ile girecek. Sarı-lacivertlilerde yaşanan gelişmeleri A Spor yorumcusu Levent Tüzemen yorumladı.
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