FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan saha içi eleştirisi! "İstediğim oyun değil"
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Maçtan sonra sarı lacivertlilerin teknik patronu İsmail Kartal, galibiyete rağmen oynanan oyunu beğenmediğini iletti. Kartal, "İstediğim oyun, hala bugünkü oyun değil. Buna ilave etmemiz gereken bölümler var. Elimizde bununla beraber kadroda olmayan, eksik olan, cezalı olanlar var." dedi. | Fenerbahçe haberleri ( FB spor haberi )
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