FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'a Mesut Özil eleştirisi! "Başarısızlıkta pay sahibi"
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, Mesut Özil'e istediği pozsiyonda şans vermedi. 2 maçta da orta saha bölgesinde oynatan İsmail Kartal'ı A Spor yorumcusu Ahmet Akcan eleştirdi. Akcan, "Ben Mesut'un da saha içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Antalyaspor maçında Fenerbahçe kötü oynadı. Mesut Özil 64. dakikada oyundan çıkmıştı. Bu durumda 'Acaba başarısızlıkta Mesut pay sahibi mi?' düşünmesi gayet doğal. Çünkü kendi mevkisinde oynatılmadı. Altay maçında da oyuna son 3 dakikada 8 numara pozisyonunda oynatıldı. Mesut kendi mevkisinde süre alacak kadar değerli bir oyuncudur." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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