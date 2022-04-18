FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'a flaş sözler! "Mourinho'yu getirseler..."
Fenerbahçe, Süper Lig'deki çıkışını sürdürüyor. Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal geçtikten sonra ligde ikinciliğe yükselen sarı lacivertli takım saha içerisinde de iyi performans gösteriyor. Ancak Kanarya'da bazı yıldız isimler de süre bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar, Kartal'ın Valencia hakkındaki tercihini eleştirdi. Kurtar, "José Mourinho'yu mu getirelim yoksa İsmail Kartal mı deseler ben İsmail Kartal derim ama Valencia'ya böyle yapacaksa olmaz. Onu neden oynatmıyor?" dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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