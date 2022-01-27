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FENERBAHÇE HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan Löw sözleri: Maddi durumu...

Fenerbahçe'de gelecek sezon takımı kimin çalıştıracağı belirsizliğini korurken A Spor'un usta yorumcusu Hınca Uluç bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Uluç, "Löw maddi manevi çok kötü durumda değilse Ali Koç'un Fenerbahçe'sine gelmez." dedi. (FB spor haberleri)

27 Ocak 2022 | 08:47
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