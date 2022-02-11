FENERBAHÇE HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan flaş Aziz Yıldırım sözleri! "Futbola burnunu sokmasaydı..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Baş Başa programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uluç, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili "Eğer futbola burnunu sokmasaydı, Fenerbahçe tarihinin en büyük başkanı olurdu." yorumunu yaptı. (FB spor haberi)
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