11 Kasım 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
FENERBAHÇE HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit! "Fenerbahçe'nin en zayıf yeri..."
A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç, Fenerbahçe - Kayserispor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Vitor Pereira 4'lüye döndüğü zaman kafasındaki temel prensip değişmiyor sadece uyarlıyor. Hikmet Karaman bundan faydalanabilir miydi? Hayatımda görmediğim bir Hikmet Karaman'dı. Kayserispor 3. golü atabilirdi. 2-0'dan sonra Hikmet Karaman, Fenerbahçe bu kadar açılmışken kapandıkça kapandı. Fenerbahçe'ye karşı en yanlış oyun savunma oyunu. Çünkü Fenerbahçe'nin en zayıf yeri savunması" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
11.11.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Beşiktaş 3-0 Shkupi | MAÇ ÖZETİ
- Beşiktaş 3-0 Shkupi | MAÇ ÖZETİ
- Nevzat Dindar: ''Galatasaray'da Gençlerin Çatır Çatır Oynadığı Bir Oyun İzliyoruz'' A Spor
- GOL | Beşiktaş 2-0 FC Shkupi
- Ümit Aktan: ''Fenerbahçe Böyle Maçları Cebine Koymayı Başarmıştır'' A Spor / Sabah Sporu
- Ali Koç canlı yayında konuştu!
- Hıncal Uluç ile Baş Başa - 11/11/2021
- Ogün Şahinoğlu: ''Beşiktaş'ta Disiplinsizlik Baş Gösterdi! Oyuncular Sergen Yalçın'ı Dinlemiyor"
- Selva Nur Akkurt A Spor canlı yayınına katıldı!
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...