FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında konuştu!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Gündeme dair merak edilenleri yanıtlayan başkan Koç, takımın yıldız oyuncusu Mesut Özil ve teknik direktör Vitor Pereira hakkında da konuştu. İşte o sözler...

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