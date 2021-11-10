10 Kasım 2021, Çarşamba
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Günün bombasını açıkladı! "Ali Koç teknik direktör görüşmeleri için İngiltere'ye gitti"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Spor Gündemi programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bilgiç, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un teknik direktör görüşmeleri için İngiltere'ye gittiğini söyledi. (FB spor haberi)
10.11.2021
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