19 Kasım 2021, Cuma
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken F.Bahçe yorumu! "Yokluğu sıkıntı yaratacak"
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dev derbi öncesi A Spor yorumcusu Taner Karaman, iki takım hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Karaman, "Milli aradan sonra oynanacak bir derbi olduğu için, hangi futbolcu milli aradan nasıl döndü kısmını tartmak kolay bir iş değil. Her şey son haftadaki gibi olursa ibre Galatasaray'a kayıyor gibi gözüküyor. 3'lü savunmada Gustavo kale duvarı gibiydi. Bazı sarı-lacivertli taraftarlar el freni olarak yorumlasa bile, onun yokluğunda G.Saray gibi etkili uzaktan vuruşlar yapan takımın sıkıntı çıkartma ihtimali çok yüksek." şeklinde konuştu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
19.11.2021
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