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FENERBAHÇE HABERLERİ - Canlı yayında Şok Mesut sözleri! "Takımı etrafına kurduğun oyuncu bunu söyler mi?"
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertli ekibin yıldız ismi Mesut Özil geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonuna açıklama yapmıştı. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Mesut'un açıklamaları hakkında konuştu. "Etrafına takımı kurduğun oyuncu bunu mu söyler? Mesut'un çıkıp kazanacağız demesi lazım. Çekincesi ve mutsuzluğu var. Pazar günü ilk 11'de olursam sözü Mesut'un kariyeri ile bağdaşmadı." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
18.11.2021
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