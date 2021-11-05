FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş Luiz Gustavo sözleri! "Fenerbahçe onsuz oynamayı öğrenmeli"

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Sabah Sporu programında Antwerp-Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Uluç, "Kriz fırsata döenebilirdi ve döndü. Fenerbahçe, Gustavo'suz oynamayı öğrenmek zorunda. Hatta Gustavo'suz oynamalı. Altay'ın yokluğunda Berke de genç yaşına rağmen kendine güvenliydi. Mert Hakan, Gustavo ile değil de Sosa ile oynadığı zaman performansı çok artıyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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