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FENERBAHÇE HABERLERİ: Ülke puanı için kritik maç! "Fenerbahçe Olympiakos'u yenerse..."

A Spor yorumcusu Taner Karaman, Sabah Sporu programında Fenerbahçe ve ülke puanı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karaman, "Fenerbahçe, Olympiakos'u yenerse bir sonraki karşılaşmada ikinci sıraya yükselme şansı olacak. Bu maç ülke puanı sıralaması içinde önemli" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
05.11.2021
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