FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Jorge Jesus sözleri! "Olan İsmail Kartal'a oldu"
Fenerbahçe'de Jorge Jesus belirsizliği sona eriyor. Sarı lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, Portekiz'e gitmiş ve Jesus'a sözleşmeyi sunmuştu. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Jesus hakkında flaş sözler sarf etti. Aktan, "Bana Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya yeter diyeceğini sanmıyorum. Düşük bütçe ile geleceği söyleniyor. Olan benim İsmail Kartal'ıma oldu. Eğer gelecekse büyük proje için gelmeli. Pereira'ya sunulan projeler Jesus'a sunulmalı ama kaynak kalmadı." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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