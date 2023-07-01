TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den David de Gea bombası!
Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir isim geldi. Sarı lacivertliler, bonservisi elinde olan İspanyol file bekçisi David de Gea'yı gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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