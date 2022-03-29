FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş İsmail Kartal detayı! "Trabzonspor ile eşitlendi"
Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getirdikten sonra çıkışa geçti ve lig ikinciliği için büyük momentum yakaladı. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, İsmail Kartal ile ilgili flaş bir detay açıkladı. Uluç, "İsmail Kartal Fenerbahçe'yi devraldıktan sonra Trabzonspor ile Fenerbahçe kafa kafaya geldi. 10 maçta iki takım da 21 puan aldı. Trabzonspor'un +9 averajı varken Fenerbahçe'nin +8 averajı var." dedi. Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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