FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Fenerbahçe sözleri! "Gelecek doğru planlanmıyor"
Fenerbahçe kamp dönemini Antalya'da geçiriyor. Sezonu istediği gibi götüremeyen sarı lacivertli ekipte Vitor Pereira'nın yerine İsmail Kartal getirilmişti. A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Fenerbahçe'yi sert bir şekilde eleştirdi. Kınalı, "İsmail Kartal getirildi ama gelecek sezon için Löw konuşuluyor. O zaman doğru planlanmıyor. Fenerbahçe'nin asıl sorunu takım mühendisliği. Hem İrfan Can Kahveci hem Mesut Özil olmaz. Birinci santrforun Mergim Berisha ve Serdar Dursun olmaz." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:44
Flaş F.Bahçe sözleri! "Gelecek doğru planlanmıyor" 28 Ocak 2022 | 12:00
01:21
Uluç'tan Löw sözleri: Maddi durumu... 27 Ocak 2022 | 12:00
18:27
F.Bahçe Antalya'da kampını sürdürüyor! İşte son durum 27 Ocak 2022 | 12:00
04:53
Transferi resmen açıkladı! İşte bonservis bedeli... 26 Ocak 2022 | 12:00
02:20
Görüşmeyi açıkladı! "F.Bahçe Löw ile bir araya gelecek" 26 Ocak 2022 | 12:00
00:41
Kanarya'nın Pesic planını açıkladı! Takasta o isim... 25 Ocak 2022 | 12:00
02:48
F.Bahçe'de transfer harekatı! 1 geliyor 2 gidiyor 24 Ocak 2022 | 12:00
00:51
F.Bahçeli isme şok sözler! "Planlamada hata var" 24 Ocak 2022 | 12:00