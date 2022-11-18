FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Arda Güler sözleri! "Dünya yıldızı olacaksa..."
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında da konuşan Dindar, "Arda bir dünya yıldızı olacaksa ne zaman oynayacak?" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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