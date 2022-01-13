FENERBAHÇE HABERLERİ: Çarpıcı yorum! "İsmail Kartal tartışılmayacak bir teknik direktördür"
A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal hamlesini yorumladı. Uluç, "İsmail Kartal, benim için tartışılmayacak bir teknik direktördür. Fenerbahçe tarihinde Carlos Alberto Parreira'dan sonra en yüksek puan ortalamasına sahip hocaydı. Şampiyon olmuş birçok hocadan daha yüksek bir ortalama tutturmuştu. İsmail Kartal size kıt imkanlarla maksimum başarı vadeder." dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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