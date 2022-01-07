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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye şok eleştiri! "Bulacakları hoca..."

Fenerbahçe teknik direktör arayışına devam ediyor. Çok fazla ismin geçtiği sarı lacivertli kulüpte hocanın kim olacağı merak konusu. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Fenerbahçe'nin yapacağı tercih hakkında konuştu. Aktan, "İsmi geçen ve ya geçmeyen bir hoca bulacaklar ama bulacakları hoca, diğerleri olmadığı için bulunmuş olacak. Burada da bir sıkıntı olacak." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
07.01.2022
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