03 Ocak 2022, Pazartesi
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferine eleştiri! "Hoca yokken..."
Fenerbahçe'de forvet arayışı sürüyor. Eski forveti Vedat Muriqi'yi Lazio'dan isteyen sarı lacivertli kulüp, transfer döneminin sonunu bekleyecek. Muriqi'nin satılamazsa Fenerbahçe kiralık olarak kadrosuna katacak. A Spor yorumcusu Taner Karaman, olası Vedat transferini değerlendirdi. Karaman, "Neye göre, kime göre ve neden bu transfer. Teknik ve sportif direktörleriniz yok ancak kim bu transfere onay verdi? Göreve getireceğiniz hoca Vedat'a uygun oyun oynatamazsa ne olacak?" dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
03.01.2022
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