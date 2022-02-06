FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye şok eleştiri! "Günü kurtarma işleri"
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'e karşı 1-0 kaybetti. Sezonu kötü geçiren Fenerbahçe'yi A Spor yorumcusu Ergin Aslan değerlendirdi. Aslan, "Phillip Cocu'dan takımı devralan hocaya dönelim. Ersun Yanal'dan devralan yardımcılar... Bu sezon da Vitor Pereira'dan takımı devralan İsmail Kartal. Şu devralan hocaların planlı bir şekilde gelecek sezona devam edip etmeyecekleri belli değil. Buradan iyi bir iş çıkmaz. Hep günü kurtarma işleri bunlar." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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