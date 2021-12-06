06 Aralık 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Ligin sonuncusu gibi..."
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Çaykur Rizespor'u 4-0'lık farklı bir skorla mağlup etti. Sezonun en farklı galibiyetini alan sarı lacivertli ekibi A Spor yorumcusu Taner Karaman, oyun üzerinde yapılan hataları anlattı. Karaman, "Fenerbahçe 100 ikili mücadelenin sadece 36'sını kazandı. Topa sahip olma üstünlüğü verdi. Çaykur Rizeli oyuncular 6 Fenerbahçeli oyuncunun arasına girip pozisyonlar buldu. 4 gollü galibiyet önemli ama bu farkın sebebi Rize'nin risk almasıdır. Fenerbahçe'nin bu eksileri görmesi lazım." dedi | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
06.12.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- F.Bahçe'ye sert eleştiri! "Ligin sonuncusu gibi..."
- F.Bahçe Mesut oldu "Gol ve asisti yok ama..."
- Trabzonspor Gervinho'nun yerine vatandaşını getiriyor!
- İşte Ağaoğlu'dan ilk sözler...
- Toroğlu'dan Pereira'ya sert eleştiri! "Futbolcular huzursuz"
- G.Saraylı isme flaş ifadeler! "İleride oynayamaz"
- 3 büyüğe farkı açtı! "Trabzonspor için ekstra bir sezon"
- Toroğlu'dan dikkat çeken tespit! "Pereira çıkartmamış"
- Terim kimi seçecek? "Kerem ile oynayacak santraforun..."
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi