FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Ligin sonuncusu gibi..."

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Çaykur Rizespor'u 4-0'lık farklı bir skorla mağlup etti. Sezonun en farklı galibiyetini alan sarı lacivertli ekibi A Spor yorumcusu Taner Karaman, oyun üzerinde yapılan hataları anlattı. Karaman, "Fenerbahçe 100 ikili mücadelenin sadece 36'sını kazandı. Topa sahip olma üstünlüğü verdi. Çaykur Rizeli oyuncular 6 Fenerbahçeli oyuncunun arasına girip pozisyonlar buldu. 4 gollü galibiyet önemli ama bu farkın sebebi Rize'nin risk almasıdır. Fenerbahçe'nin bu eksileri görmesi lazım." dedi | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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