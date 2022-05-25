FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Anderson Talisca örneği! "Jorge Jesus böyle isimler getirecek"
Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getirmek isteyen Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı ile her konuda anlaşmak üzere. Jesus ile yeni bir yapılanmaya giderek farklı bir proje ortaya çıkarmak isteyen sarı lacivertli ekip başarılı hoca ile gelecek hafta imza atmak istiyor. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe için Anderson Talisca örneği verdi. Uzundurukan, "Jorge Jesus, Bahia'dan aldığı Talisca gibi oyuncular da getirebilir. Çin'e gittiğinde 29 milyon euro, Beşiktaş'a kiralandığında 4 milyon euro kazanmıştı Benfica. Fenerbahçe'ye de böyle isimler getirecek. Jorge Jesus projedir." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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