FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızları takımda kalacak mı?
Sezonun ilk 8 haftasında göz kamaştırıcı bir performans ile başlayan Fenerbahçe, devamını getiremedi ve şampiyonluk yarışından erken koptu. Ancak sarı lacivertli ekip şampiyonluktan uzak kalsa da birçok oyuncuyu İsmail Kartal ile kazandı. Avrupa'dan birçok ekip Kanarya'da Altay, Kim, Osayi, Szalai, Crespo Ve Arda Güleri'i takip ediyor. A Spor yorumcusu Ceyhun Eriş değerlendirdi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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