FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı!
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, evinde Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonunu yorumladı. Toroğlu, "İrfan kendini öne atıyor. Diğeri de üstüne düşüyor. Akıllık bir oyuncunun işi değil. İstanbul'da oynuyorsun. Üstüne düşüyor. Ben vermem. Aynı pozisyonu Fenerbahçe'nin aleyhine verebiliyorsan penaltıyı ver." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri
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