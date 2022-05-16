FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız forvete sert sözler! "Sicili kirlendi"
Fenerbahçe'nin 1 numaralı gündemi forvet operasyonu. Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar ile ilgilenen sarı lacivertli ekip, yıldız ismi transfer etmek istiyor. A Spor yorumcusu Taner Karaman Kamerunlu ismi sert sözlerle eleştirdi. Karaman, "Bence Beşiktaş açısından sicili kirlenmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Takım şampiyonluğa gidiyordu. Doktor kontrollerinde de problemi yoktu ama sakatım diyerek oynamadı ve 1 maç oynasaydı sözleşmesi yenilenecekti. Bugün Fenerbahçe Aboubakar'ı gündemine alıyor. Oyuncunun böyle bir vakası var ve Arap Yarımdası'ndan geliyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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