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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli'leri sevindiren haber! İşte Altay'dan o görüntüler...

Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, Altay Bayındır sakatlanmıştı. Yaşadığı sakatlıktan sonra geçirdiği omuz ameliyatı ile beraber bir süredir sahalardan uzak kalan yıldız kaleci, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile taraftarını sevindirdi. Sarı lacivertli file bekçisinin bireysel antrenmanlarını sıkı bir şekilde devam ettirdiği görünüyor. İşte Altay'ın paylaşımı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
07.12.2021
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Fenerbahçeli’leri sevindiren haber! İşte Altay’dan o görüntüler... Fenerbahçeli'leri sevindiren haber! İşte Altay'dan o görüntüler... 07.12.2021
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