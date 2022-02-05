FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli oyunculara ve İsmail Kartal'a sert sözler! "Tatilden gelmişler"
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'e 1-0 kaybetti. Maçtan sonra A Spor yorumcusu Reha Kapsal sarı lacivertli oyuncuları sert sözlerle eleştirdi. Kapsal, "Oyuncular sanki tatilden yeni gelmişler ve birbirinin özelliklerini bilmeyen bir oyun oynuyorlar." dedi. Kapsal aynı zamanda İsmail Kartal'ı da eleştirdi. İşte o sözler. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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