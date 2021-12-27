27 Aralık 2021, Pazartesi
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli oyunculara flaş sözler! "2 katı beceriksizler"
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısını Yeni Malatyaspor'a karşı kazanarak kapattı. Ancak maç boyunca tribünler takımı protesto etti. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç bazı istatistiklere göre oyuncuları sert sözlerle değerlendirdi. Uluç, "Bu sezon en fazla isabetli şut çeken, en fazla gol beklentisi olan ve en fazla ceza sahası içerisinde topla buluşan takım Fenerbahçe. O zaman bu oyuncular bu kariyerlere rağmen gol atamıyorlarsa 2 katı beceriksiz oyuncular." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
27.12.2021
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