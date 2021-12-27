27 Aralık 2021, Pazartesi
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sert tepki! "Oturup düşünecek"
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe Yeni Malatyaspor'u evinde 2-0 mağlup etti. Maç boyunca Fenerbahçe taraftarının takıma takıma ve yönetime tepkisi büyüktü. Bazı oyunculara ise tepki gelmedi. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, tribünlerin özellikle İrfan Can Kahveci'ye gösterdikleri tepki üzerinden değerlendirme yaptı. Uluç, "Crespo'yu ve Kim Min Jae'yi alkışladılar mesela. İrfan Can oturup düşünecek. Beni protesto ederlerken neden yabancı futbolcuları alkışlıyorlar diye düşünmeli." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
27.12.2021
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