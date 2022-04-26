FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jorge Jesus açıklaması!
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Jorge Jesus ile Portekiz'de görüştü. Yapılan görüşmeden sonra sarı lacivertli kulüpten "Anlaşma sağlandı yaklaşımı gerçekleri yansıtmamaktadır." açıklaması geldi. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul son detayları açıkladı. İşte o detaylar. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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