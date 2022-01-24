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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de transfer harekatı! 1 geliyor 2 gidiyor

Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Transfer döneminde takviye yapmak isteyen sarı lacivertli ekip forvet arıyor. Süper Lig'in gol kralı olan Fatih Karagümrüklü Aleksandar Pesic, Kanarya'nın radarında. Ayrıca Hull City, Allahyar ile ilgileniyor. AS Saint-Étienne ise Fransız basınının haberine göre Tisserand'ı transfer etmek istiyor. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. İşte detaylar. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

24 Ocak 2022 | 02:35
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