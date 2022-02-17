FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de övgüler Ferdi Kadıoğlu'na! "Jose Sosa'ya karşı bile..."
UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe evinde Çekya temsilcisi Slavia Prag'a 3-2 kaybetti. Temsilcimiz Fenerbahçe'de maçın oyuncusu olan Ferdi Kadıoğlu 1 gol ve 1 asist üretti. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Ferdi'yi Jose Sosa üzerinden kıyasladı. Bilgiç, "Ferdi, 35 yaşındaki Sosa'nın oyun aklı olarak bile önünde." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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