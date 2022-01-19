FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de o kareye dikkat çekti! İsmail Kartal...
Fenerbahçe'de ikinci İsmail Kartal dönemi başladı. İlk maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan İsmail Kartal bu sefer Altay karşısında kazanmak istiyor. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Fenerbahçe'de düzenlenen basın toplantısında İsmail Kartal'ın tek başına çıkmasını eleştirdi. Korkmaz, "İsmail Kartal neden tek başına çıktı basın toplantısına? Neden hiçbir yönetici onunla beraber çıkmadı? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, neden İsmail Kartal'ın yanında basın toplantısına çıkmıyor? Hadi o oturmadı, peki başka yönetici yok mu?" dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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