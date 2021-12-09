FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de o isme dikkat çekti! "Sahada hiç görmedim"

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. maçında Eintracht Frankfurt ile ilk yarıda 1-1 berabere kaldı. Rotasyonlu kadro ile çıkan Vitor Pereira, Yunan yıldız Dimitris Pelkas'a da görev verdi. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Pelkas'ı eleştirdi. Alpaslan, "Pelkas'ı sahada hiç göremedim. Oynatmalı diyorduk ama antrenmanları izlemediğimiz için hoca da haklı bir yerde." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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