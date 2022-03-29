FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan gelişmesi! Affedilecekler mi?
Fenerbahçe'de kaptanlar Mesut Özil ve Ozan Tufan, Konyaspor maçından sonra kadro dışı bırakılmışlardı. Maç sonunda soyunma odasında yaşandığı söylenen bazı olaylardan sonra kadro dışı bırakılan iki yıldız ismin kadroya geri alınma durumu olabilir. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul açıkladı. Kul, "Futbolcuların da tutumlarına bağlı olarak Galatasaray derbisinden sonra iki oyuncu dönebilir. İki oyuncu da affedilebilir." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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