FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Jorge Jesus zirvesi! Yönetim Portekiz'e gidiyor
Gelecek sezon için teknik direktör arayışına giren Fenerbahçe'de gözler Jorge Jesus'a çevrildi. Başkan Ali Koç yarın Portekiz'de Jorge Jesus ile ikinci kez görüşecek. Detayları A Spor yorumcusu Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Jorge Jesus'un Flamengo beklentisi vardı. Başkan Ali Koç ile görüşmesinden sonra Rio de Janerio'ya gitmişti. Ancak Flamengo defteri kapandı. Sabah saatlerinde Başkan Ali Koç Portekiz'e gidecek ve Jorge Jesus ile görüşecek. İkinci görüşmede iş tamamlanabilir." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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