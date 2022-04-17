FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın durumu ne olacak? Canlı yayında açıkladı!
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Sezon sonuna kadar takımın başına getirilen İsmail Kartal yoluna iti bir gidişat ile devam ediyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi diğer yandan Joachim Löw ve Jorge Jesus gibi isimlerle de görüşme halinde. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Başkan Ali Koç ve İsmail Kartal hakkında konuştu. Korkmaz, "Ben İsmail hocanın kalacağını çok sanmıyorum. Bence Löw olacak. Geçen sezon Emre Belözoğlu ile devam etme riskine girmeyen Ali Koç, İsmail Kartal ile de riske girmez." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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