FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de İsak Vural rüzgarı! "İlk maçında..."
Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk Rusya - Ukrayna savaşı sebebiyle aralarında dostluk maçı düzenlediler. Ülker Stadyumu'nda hazırlık maçını sarı lacivertli kulüp 1-0 kazandı. Maçın 75. dakikasında Arda Güler oyundan çıkarken yerine 15 yaşındaki İsak Vural dahil oldu. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Vural'ı yorumladı. Şahinoğlu, "Çok yetenekli bir oyuncu olduğu zaten önceki kulüplerinden görünüyor. Geleceğinin parlak ve potansiyeli olduğu görünüyor. 15 yaşındaki bir oyuncu için ilk maçında gayet iyi bir performans sergiledi." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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