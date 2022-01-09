FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de hoca tercihini böyle açıkladı! Löw mü Bilic mi?

Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışı sürüyor. Ön planda olan isimlerden Joachim Löw ve Slaven Bilic ile hala görüşmeler sürüyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu yapılması gereken tercihi açıkladı. Çorlu, "Fenerbahçe'de Joachim Löw ile Slaven Bilic arasında kalsam Bilic derim. Çünkü uzun zamandır Almanya Milli Takım'ından başka bir takım çalıştırmadı Löw. Böyle bir tercih maddi anlamda da risk olur. Yıllık 5 milyon Euro konuşuluyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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